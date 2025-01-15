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Гол Кунде отменили – защитник «Барсы» носком бутсы попал в офсайд в матче с «Бетисом»

Гол Кунде отменили – защитник «Барсы» носком бутсы попал в офсайд в матче с «Бетисом»

В матче 1/8 финала «Барселона» – «Бетис» Кунде забил с паса Ламина Ямаля на 27-й минуте. В добавленное к первому тайму время француз забил второй гол – снова с паса испанского вингера.

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