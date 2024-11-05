Помогавший ВС РФ в рамках спецоперации американец Дэниэл Мартиндейл заявил, что украинские военнослужащие, с которыми он сталкивался в последнее время, не хотели находиться в зоне боевых действий и просили его помочь с переездом в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии