«Советская Мэрилин Монро»: как красота привела Нонну Терентьеву в Канны и оставила одну

Нонна Терентьева вошла в советское кино как одна из самых красивых актрис своего времени. Её фотографии печатали за рубежом, в Каннах за каждым её появлением следили объективы, а американские лётчики, по рассказам, меняли портреты Мэрилин Монро на снимок «прекрасной русской».
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