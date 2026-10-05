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«Советская Мэрилин Монро»: как красота привела Нонну Терентьеву в Канны и оставила одну

«Советская Мэрилин Монро»: как красота привела Нонну Терентьеву в Канны и оставила одну

Нонна Терентьева вошла в советское кино как одна из самых красивых актрис своего времени. Её фотографии печатали за рубежом, в Каннах за каждым её появлением следили объективы, а американские лётчики, по рассказам, меняли портреты Мэрилин Монро на снимок «прекрасной русской».

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