«Льет прямо с потолка»: новый подземный переход на Красных Партизан в Краснодаре оказался затоплен после дождя

«Льет прямо с потолка»: новый подземный переход на Красных Партизан в Краснодаре оказался затоплен после дождяКраснодарцев возмущает, что в открывшемся менее полугода назад пешеходном переходе на улицы Красных Партизан протекает потолок.
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