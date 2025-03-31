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Живая Кубань

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«Льет прямо с потолка»: новый подземный переход на Красных Партизан в Краснодаре оказался затоплен после дождя

«Льет прямо с потолка»: новый подземный переход на Красных Партизан в Краснодаре оказался затоплен после дождя

«Льет прямо с потолка»: новый подземный переход на Красных Партизан в Краснодаре оказался затоплен после дождяКраснодарцев возмущает, что в открывшемся менее полугода назад пешеходном переходе на улицы Красных Партизан протекает потолок.

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