Фонд Тимченко поддержал в Башкирии около 50 проектов

В Башкортостане завершился масштабный пресс-тур Фонда Тимченко. Делегация во главе с гендиректором фонда Галиной Лапоновой, представителями СМИ, включая редакцию «Газпром-Медиа Холдинга», проехала по пяти районам республики, чтобы посмотреть, как работают проекты фонда.
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