Нижний Новгород вошел в топ-10 самых свободных городов. Рейтинг составили аналитики сервиса Tvil.ru. Первое место занял Санкт-Петербург: 34% опрошенных путешественников назвали культурную столицу самым свободным городом.
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