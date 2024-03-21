Яков Кедми: Путин точно знает, что Западу уже не избежать катаклизма

Дмитрий Коптяев

Надо вспомнить Великую Депрессию в США и понять, что капитализм - тупиковый путь развития государства. А развал экономики в конце 80-х произошел из-за горе-руководителей, которые даже не выполняли решения съездов. Социализм тут непричем. Виноваты те, кто не понимает коммунистическую философию и задает глупые вопросы типа: "Сколько стоит устав".