"Президент России Владимир Путин ждёт катастрофу", - считает израильский политолог Яков Кедми. Он объяснил стратегию Москвы в отношении западных стран.
Яков Кедми: Путин точно знает, что Западу уже не избежать катаклизма
Комментарии
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Дмитрий Коптяев
Надо вспомнить Великую Депрессию в США и понять, что капитализм - тупиковый путь развития государства. А развал экономики в конце 80-х произошел из-за горе-руководителей, которые даже не выполняли решения съездов. Социализм тут непричем. Виноваты те, кто не понимает коммунистическую философию и задает глупые вопросы типа: "Сколько стоит устав".
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2 час.
Владимир Козлов
По нашим сообщениям в январе 2024 года - "Китайские инвесторы скупают лучшие сельскохозяйственные земли в США, пока Вашингтон проводит активную внешнюю политику".
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2 час.
Николай Чусовский
Даже желания нет вступать в дискуссию. 2 вопроса: 1. С чем связана смена Верховного "Управляющего" (ГенСека) в СССР. (всего 2 причины)? И 2-й: Какому типу, виду власти это соответствует?
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1 час.
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