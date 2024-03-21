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Яков Кедми: Путин точно знает, что Западу уже не избежать катаклизма

Яков Кедми: Путин точно знает, что Западу уже не избежать катаклизма

"Президент России Владимир Путин ждёт катастрофу", - считает израильский политолог Яков Кедми. Он объяснил стратегию Москвы в отношении западных стран.

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Комментарии
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Дмитрий Коптяев
Надо вспомнить Великую Депрессию в США и понять, что капитализм - тупиковый путь развития государства. А развал экономики в конце 80-х произошел из-за горе-руководителей, которые даже не выполняли решения съездов. Социализм тут непричем. Виноваты те, кто не понимает коммунистическую философию и задает глупые вопросы типа: &quot;Сколько стоит устав&quot;.
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2 час.
Владимир Козлов
По нашим сообщениям в январе 2024 года - &quot;Китайские инвесторы скупают лучшие сельскохозяйственные земли в США, пока Вашингтон проводит активную внешнюю политику&quot;.
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2 час.
Николай Чусовский
Даже желания нет вступать в дискуссию. 2 вопроса: 1. С чем связана смена Верховного &quot;Управляющего&quot; (ГенСека) в СССР. (всего 2 причины)? И 2-й: Какому типу, виду власти это соответствует?
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1 час.

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