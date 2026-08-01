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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Широков стал руководителем селекционной службы «Сибири», Пьянов – старшим селекционером. Экс-форварды клуба завершили карьеру в этом году

« Сибирь » сформировала новый состав селекционной службы.  Ее руководителем будет 40-летний Сергей Широков , старшим селекционером – 35-летний Валентин Пьянов.

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