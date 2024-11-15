Глупые надежды

Детей внезапно не заводят, они не блохи. Обычно это решение двух людей- мужа и жены. И в процессе зачатия тоже участвуют двое- муж и жена. Займитесь собой, найдите своего человека.

ВераВерная

Время всё вылечит. И вашему глупому сердцу найдутся другие переживания. Если вы всё понимаете, ну так и поставьте точку этим метаниям. Не ваше это, не ваше. Сами потом удивитесь, почему вы раньше этого обаятельного, с лёгкой улыбкой и искренним взглядом не послали)))