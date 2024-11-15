МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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    Время всё вылечит. И вашему глупому сердцу найдутся другие переживания. Если вы всё понимаете, ну так и поставьте точ...Глупые надежды
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Глупые надежды

Всё началось с того, что я встретила его на вечеринке у общих знакомых. Он был женат, это было известно всем, но я не могла не обратить на него внимание.

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Комментарии
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Людмила Петрухина
Детей внезапно не заводят, они не блохи. Обычно это решение двух людей- мужа и жены. И в  процессе зачатия тоже  участвуют двое- муж и жена. Займитесь собой, найдите своего человека.
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9 час.
ВераВерная
Время всё вылечит. И вашему глупому сердцу найдутся другие переживания. Если вы всё понимаете, ну так и поставьте точку этим метаниям. Не ваше это, не ваше. Сами потом удивитесь, почему вы раньше этого обаятельного, с лёгкой улыбкой и искренним взглядом не послали)))
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6 час.

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