Всё началось с того, что я встретила его на вечеринке у общих знакомых. Он был женат, это было известно всем, но я не могла не обратить на него внимание.
Глупые надежды
Комментарии
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Людмила Петрухина
Детей внезапно не заводят, они не блохи. Обычно это решение двух людей- мужа и жены. И в процессе зачатия тоже участвуют двое- муж и жена. Займитесь собой, найдите своего человека.
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9 час.
ВераВерная
Время всё вылечит. И вашему глупому сердцу найдутся другие переживания. Если вы всё понимаете, ну так и поставьте точку этим метаниям. Не ваше это, не ваше. Сами потом удивитесь, почему вы раньше этого обаятельного, с лёгкой улыбкой и искренним взглядом не послали)))
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6 час.
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