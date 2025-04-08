Мадуро введет в Венесуэле чрезвычайное положение из-за пошлин США

С 8 апреля в Венесуэле начнет действовать чрезвычайное экономическое положение, его введут из-за жесткой протекционистской политики американского президента Дональда Трампа, а также новых торговых пошлин США в отношении «всех стран», сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
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