Мадуро введет в Венесуэле чрезвычайное положение из-за пошлин США

С 8 апреля в Венесуэле начнет действовать чрезвычайное экономическое положение, его введут из-за жесткой протекционистской политики американского президента Дональда Трампа, а также новых торговых пошлин США в отношении «всех стран», сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.