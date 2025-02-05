МВД снижает планку требований к кадрам, ссылаясь на грядущую мобилизацию

В условиях кадрового дефицита устроиться в полицию большого труда не составляет Герман Галкин Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Кадров не хватает нынче в России практически во всех сферах, включая силовые структуры.
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