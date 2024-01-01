ЦБ фиксирует отказ россиян от наличных в пользу карт

Центробанк фиксирует отказ россиян от наличных в пользу карт. По данным главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу, только одна из ста операций по картам в Московском регионе приходится на снятие наличных.
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