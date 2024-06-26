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Мостовой об учебе на тренера: «Могу закончить тренерскую карьеру, даже не начав, ха-ха! Многим не хочется, чтобы одни из лучших футболистов страны тренировали. 15 лет живу в России – ни одного предложения»

Мостовой об учебе на тренера: «Могу закончить тренерскую карьеру, даже не начав, ха-ха! Многим не хочется, чтобы одни из лучших футболистов страны тренировали. 15 лет живу в России – ни одного предложения»

«Я пока прохожу обучение в академии, все продолжается. До октября-ноября отучусь, а дальше посмотрим.

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