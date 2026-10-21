Украинская бизнесвумен Светлана Павелецкая, супруга бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, открывшая несколько секс-шопов на Украине и за границей, призналась, что чувствует себя неудачницей из-за тяжелого финансового положения.