Неблагодарная Польша, поляки и финны лишились чемпионатов, немцы о стойкости России к санкциям

1. Польские власти в очередной раз обиделись на Россию, вызвали в польский МИД нашего посла. Более конкретно, поляки недовольны нашим президентом, который указал на днях на важную роль Сталина в расширению границ современной Польши (ссылка).
1. Польские власти в очередной раз обиделись на Россию, вызвали в польский МИД нашего посла. Более конкретно, поляки недовольны нашим президентом, который указал на днях на важную роль Сталина в расширению границ современной Польши (ссылка).
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