ЕС родил три варианта продления антироссийских санкций, чтобы обеспечить Украине обещанный кредит за счет России

Reuters сообщает: Еврокомиссия представила послам ЕС три новых варианта возобновления антироссийских санкций, что должно обеспечить обещанный кредит Украине на 50 млрд долларов от доходов по российским замороженным активам.
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