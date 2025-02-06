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Вологодская область на грани запрета абортов: Губернатор всерьёз взялся за дело

Вологодская область на грани запрета абортов: Губернатор всерьёз взялся за дело

В правительстве Вологодской области разгорелась активная дискуссия вокруг инициативы полного запрета абортов в регионе, предложенной губернатором Георгием Филимоновым.

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