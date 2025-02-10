Марк Стейн: «Даже внутри «Лейкерс» некоторые называют команду «Лукалэнд» вместо «Лэйкерлэнд»

Как информирует инсайдер Марк Стейн, клуб все чаще называют в честь словенца «Лукалэнд». «Даже внутри самих «Лейкерс» некоторые все чаще называют команду «Лукалэнд» вместо «Лэйкерлэнд», – сказал журналист.
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