БУТЫРСКИЕ новости
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БУТЫРСКИЕ новости

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Информация УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве

Московский молодежный театр Вячеслава Спесивцева распахнул свои двери для детей подшефного Центра содействия семейному воспитанию В течение месяца воспитанники подшефного центра содействия семейному воспитанию «Алые паруса» смогут посетить спектакли экспериментального молодежного театра на улице Руставели в Бутырском районе столицы.

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