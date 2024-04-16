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Выдворить принудительно: силовики провели облаву на мигрантов в Челябинске

Выдворить принудительно: силовики провели облаву на мигрантов в Челябинске

Бойцы ОМОН устроили рейд на мебельной фабрике в Ленинском районе.Нелегалам и нарушителям скрыться не получится: очередной рейд провели сотрудники отдела по вопросам миграции отдела полиции "Ленинский" при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии на фабрике по производству мебели.

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