Выдворить принудительно: силовики провели облаву на мигрантов в Челябинске

Бойцы ОМОН устроили рейд на мебельной фабрике в Ленинском районе.Нелегалам и нарушителям скрыться не получится: очередной рейд провели сотрудники отдела по вопросам миграции отдела полиции "Ленинский" при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии на фабрике по производству мебели.