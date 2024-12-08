Вагенкнехт потребовала увеличить пенсию на €120 в месяц

С требованием повысить пенсию на €120 (13 тыс. руб.) в месяц выступила председатель партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт, 8 декабря пишет немецкая редакционная сеть (Redaktionsnetzwerk Deutschland).
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