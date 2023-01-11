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Пеп Гвардиола: «У меня есть нелепые тактические идеи к матчу с «МЮ». Еще не знаю, кто выйдет в старте»

Пеп Гвардиола рассказал, что готовит особый план к матчу «Ман Сити» с «Ман Юнайтед». «Хотелось бы, чтобы к матчу против «Юнайтед» у всех игроков было примерно равное количество сыгранных минуты в среднем, потому что у меня есть несколько тактических идей, несколько мыслей – довольно нелепых – к матчу против «Юнайтед».

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