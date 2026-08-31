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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вуэльта». 10-й этап. Гонщики проедут по маршруту длиной 185 км с тремя подъемами третьей категории

1 сентября пройдет десятый этап веломногодневки «Вуэльта». «Вуэльта Испании-2026» 10-й этап Алькарас — Эльче-де-ла-Сьерра 184,7 км Профиль/ Карта Начало – 13:50 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

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