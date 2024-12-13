В большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в большей части украинских регионов утром в пятницу.По данным украинского сервиса по оповещению населения, об угрозе с воздуха предупредили жителей Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской и Николаевской областей.