В большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в большей части украинских регионов утром в пятницу.По данным украинского сервиса по оповещению населения, об угрозе с воздуха предупредили жителей Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской и Николаевской областей.
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