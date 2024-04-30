Саженцы хвойных пород высадили в выгоревшем лесу сотрудники карагандинской колонии

Сотрудники учреждения №34 ДУИС по Карагандинской области и области Улытау, в рамках республиканской экологической акции “Таза Қазақстан”, приняли участие в восстановлении выгоревшего два года назад леса, путем посадки хвойных пород дерева в количестве 50-ти саженцев, находящегося на окраине города, в районе Кирзавода, сообщает Polisia.