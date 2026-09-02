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Драма звезды «Экипажа» Ирины Акуловой: затворничество в Кинешме, измены и конфликт из-за пенсии

Драма звезды «Экипажа» Ирины Акуловой: затворничество в Кинешме, измены и конфликт из-за пенсии

Роль эксцентричной и скандальной Алевтины Ненароковой в первом советском фильме-катастрофе «Экипаж» прославила Ирину Акулову на всю страну.

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