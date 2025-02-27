Стармер передал Трампу приглашение посетить Великобританию от короля Карла III

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе встречи в Овальном кабинете 27 февраля вручил американскому лидеру Дональду Трампу письмо от короля Карла III с приглашением посетить Соединенное Королевство со вторым государственным визитом.
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