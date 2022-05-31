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Заключенный попался на взятке сотруднику уссурийского СИЗО

Заключенный попался на взятке сотруднику уссурийского СИЗО

В Уссурийске суд рассмотрит уголовное дело взятке сотруднику следственного изолятора. По версии следствия, фигурант передал инспектору деньги за передачу мобильного телефона, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

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