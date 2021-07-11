Разводчики довели собаку до истощения и просто выбросили. Волонтеры спасли ее от гибели

Уши, лапы, хвостВ мире животныхРазводчики довели собаку до истощения и просто выбросили. Волонтеры спасли ее от гибелиЭту истощенную собаку нашли на улице. В облезлой и худой собаке сложно было узнать породистого алабая.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМарина бОБРОВСКИХПожалуйста пишите правильно -ЗАВОДЧИКИТатьяна МележикК таким "людям" не походит слово Заводчик-это простая разводня, настоящие заводчики так не поступают.ирина ефремова (паншина)Сволочи Моя коровушка 60 кг весит Нам худеть надо а мы жрем все что не приколочено Здоровья тебе АльмираКомментировать
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