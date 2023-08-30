Всё чаще звучат призывы в общественных кругах и во власти о необходимости отправлять в зону СВО и на службу в нашу армию мигрантов, получивших гражданство России.
"Пусть служат десять лет" - мигрантов в автозаках везут в военкоматы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Герасименко
В Советское время новобранцы из Средней Азии, как правило слабообразованные, служили в строительных частях. Благо строить приходилось много и они были востребованы. Строительные части "благодаря" козлу Сердюкову были уничтожены. Сейчас уровень грамотности "специалистов" не лучше, если не хуже, потому делать им в наших Вооружённых силах не хер. От своего гражданства, они в большинстве не отказались. Пусть валят к себе и там отдают долг родине.
Ответить
10 час.
татьяна кирк
Подпишусь под каждым Вашим словом, Николай Герасименко.👍
Ответить
3 час.
Юрий Николаев
В общем то автор прав. Но по моему 10 лет, это слегка перебор, а вот лет 5 в ЖД войсках или строй. бате вполне приемлемо. И отправлять ВСЕХ с нашим паспортом ПОРОГОВНО! На БАМе работы море и маленький ручеёк, строек полно (вот и халявная раб.сила олигархам) но только на законных правах. И на передовой их не нужно. Ну как бы, береженого Бог бережет. От всяких там не предсказуемых случаев.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии