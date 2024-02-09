В первый президентский день к нему зашли "люди в черных костюмах". Позицию, значит, обозначить - кто здесь власть

чистки пора проводить уже посерьезнее, не возвращать с земли обетованной, а культура у нас РУССКАЯ, а не еврейская,пусть то население обогащают.

Владимир Соловьев

"Страна за двадцать лет была полностью разворована, армия влачила жалкое существование, экономики просто не было." И НА ЭТОМ ФОНЕ ЕЛЬЦИН СКАЗАЛ: "Боже, храни Америку"!. По словам главы государства, Россия добровольно пошла на развал СССР, считая это предложением Западу о сотрудничестве и союзничестве. СПРОСИТЕ ЛЮБОГО РОССИЯНИНА, ШЁЛ ЛИ ОН ДОБРОВОЛЬНО НА РАЗВАЛ СССР?! ЭТО ПРЯМАЯ ЛОЖЬ: НИКТО В РОССИИ НЕ СПРАШИВАЛ НАРОД: ТРОЕ В ЛЕСУ - ЕЛЬЦИН, КРАВЧУК И ШУШКЕВИЧ 8 ДЕКАБРЯ 1991г. ДОГОВОРИЛИСЬ РАЗВАЛИТЬ СССР И ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД БУШЕМ! СИОН, НАЧИНАЯ С 1917г. ШЁЛ К ВЛАСТИ В РОССИИ, НА ЭТОТ РАЗ ТОЛКНУВ ВПЕРЁД СЕБЯ ЕЛЬЦИНА!