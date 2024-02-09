В первый президентский день к нему зашли "люди в черных костюмах". Позицию, значит, обозначить - кто здесь власть

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Комментарии
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Лариса Кислицына
чистки пора проводить уже посерьезнее, не возвращать с земли обетованной, а культура у нас РУССКАЯ, а не еврейская,пусть то население обогащают.
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