Приколисты
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Приколисты

418 181 подписчик

Кот и 10 килограмм

Кот и 10 килограмм

Есть кот. В коте десять килограммов.Есть кровать. У кровати высокая мягкая спинка шириной 10-15 сантиметров.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Лариса Владимирова
Лариса Владимирова

Плагиат. Изложение чужого рассказа, опубликованного лет 5 назад. Только речь там шла о мейнкуне, и сам рассказ намного длиннее, т.к. подробнее. Кота отучили случайно - забыли на спинке кровати игрушку ребенка. Светящуюся и со звуковым сопровождением. Когда кот ночью уронил ее на пол, она засветилась и включился звук. С тех пор игрушка ночью стоит на спике кровати, а кот обходит ее стороной. Боится.

Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэм

Сейчас продаются специальные липкие ленты с пластиковыми иголками на заборы дачных участков. Что бы коты не шастали через заборы. Обклеить спинку кровати и всё