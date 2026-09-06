Кот и 10 килограмм

Есть кот. В коте десять килограммов.Есть кровать. У кровати высокая мягкая спинка шириной 10-15 сантиметров.
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Забавный рассказ!!!!Умничка котик деловой!!!!Так держать этих неразумных хозяев!!!!!Ха-ха-ха!!!!А тот рассказ с игрушкой я хорошо помню. И посмеялась от души тогда!!!!
Плагиат. Изложение чужого рассказа, опубликованного лет 5 назад. Только речь там шла о мейнкуне, и сам рассказ намного длиннее, т.к. подробнее. Кота отучили случайно - забыли на спинке кровати игрушку ребенка. Светящуюся и со звуковым сопровождением. Когда кот ночью уронил ее на пол, она засветилась и включился звук. С тех пор игрушка ночью стоит на спике кровати, а кот обходит ее стороной. Боится.
Сейчас продаются специальные липкие ленты с пластиковыми иголками на заборы дачных участков. Что бы коты не шастали через заборы. Обклеить спинку кровати и всё