Casting News: Snoop Dogg To Host VMAs, Tracker Promotion, And More

Snoop Dogg will preside over the 2026 MTV Video Music Awards. Plus, Tracker has promoted a recent addition to series regular for Season 4.
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