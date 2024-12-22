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Калужские новости

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Во влетевшей в МАЗ с сеном «Газели» на трассе под Калугой травмирована женщина

Во влетевшей в МАЗ с сеном «Газели» на трассе под Калугой травмирована женщина

Водитель 1957 года рождения, управляя автомашиной «Газель», двигаясь со стороны Тарусы, не учел дорожно-метериологические условия, скоростной режим и наехал на обочине на стоящее транспортное средствоВ Калужской области во влетевшей в МАЗ с сеном «Газели» травмирована женщина.

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