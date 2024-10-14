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А ведь теперь русским больше некуда бежать от "братских народов"

А ведь теперь русским больше некуда бежать от "братских народов"

Показательная дискуссия в Госдуме. Среди прочих озвучена мысль о том, на какие деньги и чьими руками ОПГ-диаспоры блокируют ужесточение миграционного законодательства.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Хорошая статья, верная по сути и никого персонально не задевающая. Гладкая
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11 час.
Агрофена Иванова
Ещё бы по ТВ показать!!!!
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9 час.
Аудрюс
А ведь эту проблему можно было избежать, прими Госдума еще лет 10 назад, закон о порядке пребывания трудовых мигрантов на территории РФ! Где было бы все, начиная от обязанностей работодателя, до того когда и куда ходить мигрантам в туалет!
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7 час.

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