Показательная дискуссия в Госдуме. Среди прочих озвучена мысль о том, на какие деньги и чьими руками ОПГ-диаспоры блокируют ужесточение миграционного законодательства.
А ведь теперь русским больше некуда бежать от "братских народов"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВН
Валерий Николаевич
Хорошая статья, верная по сути и никого персонально не задевающая. Гладкая
Ответить
11 час.
Агрофена Иванова
Ещё бы по ТВ показать!!!!
Ответить
9 час.
Аудрюс
А ведь эту проблему можно было избежать, прими Госдума еще лет 10 назад, закон о порядке пребывания трудовых мигрантов на территории РФ! Где было бы все, начиная от обязанностей работодателя, до того когда и куда ходить мигрантам в туалет!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии