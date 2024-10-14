А ведь теперь русским больше некуда бежать от "братских народов"

Аудрюс

А ведь эту проблему можно было избежать, прими Госдума еще лет 10 назад, закон о порядке пребывания трудовых мигрантов на территории РФ! Где было бы все, начиная от обязанностей работодателя, до того когда и куда ходить мигрантам в туалет!