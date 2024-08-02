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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуэ предпочитает «Баварию» «ПСЖ». Мюнхенцы уже договорились с вингером и готовы заплатить «Ницце» 55-60 млн евро

Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что вингер «Ренна», за которого мюнхенцы борются с «ПСЖ», предпочел бы играть именно за немецкую команду.

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