Lunar Embassy разъяснила правовой статус Луны после заявления Трампа

Недавнее заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Луна принадлежит Соединённым Штатам, вызвало реакцию со стороны организации Lunar Embassy, специализирующейся на продаже прав на участки на внеземных объектах.
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