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«Подгоняется под стандарты НАТО»: как Молдавия наращивает военное сотрудничество с Североатлантическим альянсом

«Подгоняется под стандарты НАТО»: как Молдавия наращивает военное сотрудничество с Североатлантическим альянсом

В Молдавии начинаются учения «Огненный щит — 2024» с участием подразделений США и Румынии. Манёвры продлятся до 23 августа и будут направлены на повышение так называемой оперативной совместимости участников.

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