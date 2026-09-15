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Царьград

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Жители Бендер протестуют против новых налогов Кишинева для Приднестровья

Жители Бендер протестуют против новых налогов Кишинева для Приднестровья

Жители Бендер во вторник утром вышли на очередную акцию протеста. Поводом для неё стало решение Кишинева ввести НДС и дополнительные сборы для экономических агентов Приднестровья.

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