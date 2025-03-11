Снять коттедж в Челябинской области в среднем можно за 7 тысяч рублей

В Челябинской области спрос на аренду жилья вырос на 38%, а число предложений увеличилось на 28%. Сейчас снять квартиру в регионе можно за 2,6 тысячи рублей в сутки, а коттедж — за 7,2 тысячи в сутки, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».