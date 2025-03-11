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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Снять коттедж в Челябинской области в среднем можно за 7 тысяч рублей

В Челябинской области спрос на аренду жилья вырос на 38%, а число предложений увеличилось на 28%. Сейчас снять квартиру в регионе можно за 2,6 тысячи рублей в сутки, а коттедж — за 7,2 тысячи в сутки, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».

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