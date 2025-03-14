Разработана модель, учитывающая сразу несколько параметров бурения при нефтедобыче

Статья опубликована в журнале Applied Sciences. Работа выполнена при поддержке государственного задания «Экспериментальные и теоретические исследования межфазных явлений, термодинамических, физико-химических и геомеханических свойств нефтегазовых пластовых систем с целью повышения эффективности разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов».
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