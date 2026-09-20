«Я ВСУшник, и меня выгоняют отовсюду»: украинские военные в шоке – их не ценят, не уважают, считают гадами и «приманками для «Гераней»

БлокнотРУ Похоже, российские ВКС всерьез взялись за обработку объектов на Украине, по которым поступает информация о наличии на этих объектах военнослужащих ВСУ.
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Глупость говорит автор. Все понимают, что тратить на одного переодетого в гражданку ВСУшника, находящегося в отпуске, "Герань", с боезарядом более 10-и килограмм, ни кто не будет. Да и как российские операторы определят переодетый это ВСУшник, или мирный житель. Не берут их на постой по той причине, что укро-вояки возвращаются с фронта с надломленной психикой, и что ожидать от такого отпускника, ни кто не знает. Тск-же стоит вопрос об оплате за проживание, ибо очень сложно получить деньги с человека, который считает, что все ему обязаны, раз он их защищает. Добавьте сюда облавы ТЦК, которые гребут всех мужчин под частую гребенку, и хозяева могут просто остаться без денег от отловленного ВСУшникс.
Вполне возможно что сведения о том, что каким-то образом "получают новости о заселении ВСУшников" передаются в разведуправление ВС РФ и планируется нанесение ударов.
Важно чтобы не использовали последствия таких ударов украинские и западные СМИ как террористические по гражданскому населению.
«Вы из ВСУ? [Тут нецензурный аналог слова «Прочь - на хуй!!!
А чего ты хотел ублюдок, пидорасов не любят везде!