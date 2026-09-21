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Хмелевски набрал 1-е очко в сезоне КХЛ – в 7-й игре. Форвард «Ак Барса» ассистировал Кателевскому в матче с «Ладой»

Саша Хмелевски набрал первое очко в новом розыгрыше FONBET Чемпионата КХЛ. Нападающий вышел в стартовом составе « Ак Барса » на игру с «Ладой» и ассистировал Дмитрию Кателевскому на 22-й минуте.

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