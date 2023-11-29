Политнавигатор Перспектива российско-европейских экономических отношений больше не является приоритетом для России.
Даже и не думаем над восстановлением отношений с Европой – Лавров
Комментарии
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лл
лина любимцева
НЕТ!!! Никаких смягчений с Западом не может больше быть!!!
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9 час.
Вячеслав Дегтярев
в мире ещё нет долларо замещающей валюты ну если только фунты так и они в связке с баксом.. а еврики тоже не замена баксу.................-- не так то просто заменить бакс.....😎👌
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2 час.
Вячеслав Дегтярев
😎👌в мире ещё нет долларо замещающей валюты ну если только фунты так и они в связке с баксом.. а еврики тоже не замена баксу.................-- не так то просто заменить бакс.....
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2 час.
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