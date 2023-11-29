Даже и не думаем над восстановлением отношений с Европой – Лавров

лл лина любимцева НЕТ!!! Никаких смягчений с Западом не может больше быть!!!

Вячеслав Дегтярев в мире ещё нет долларо замещающей валюты ну если только фунты так и они в связке с баксом.. а еврики тоже не замена баксу.................-- не так то просто заменить бакс.....😎👌