Нестабильная звезда из команды великого Ларионова, бывший партнер Овечкина. Они удивляют на старте сезона КХЛ

Эти парни в огне.Сентябрь в КХЛ хорош тем, что происходит немало сенсационных результатов. Кто ожидал такой прыти в начале сезона от «Спартака», «Нефтехимика», «Барыса»? Есть сенсации не только среди клубов, но и среди игроков.