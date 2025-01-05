На рынках Волгограда провели межведомственный рейд

Фильтрационно-проверочные мероприятия на территории рынков Волгограда провели сотрудники УФСБ по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального ГУ МВД при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии.
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