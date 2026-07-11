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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Голикова заявила, что "болезнями-всадниками" страдают более трети россиян

Голикова заявила, что "болезнями-всадниками" страдают более трети россиян

Почти 37% взрослого населения сталкиваются с управляемыми, но опасными заболеваниями Вице‑премьер РФ Татьяна Голикова озвучила тревожную статистику: почти 37 % взрослых жителей России сталкиваются с так называемыми "болезнями‑всадниками".

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