Две передачи Коваленко помогли «Колорадо» разгромить «Юту» в матче НХЛ

ВБ

Владимир Бурцев

Как я счастлив за две передачи Коваленко- теперь и день стал светлее, а по существу, то нахрена мне эта хрень- для кого это счастье пишится. ТО про Овечкина радостные возгласы и ещё каких то беженцев защищать чужом спорте. Уехали, та и уехали- может для кого то захватывающая новость и может для В.В. Путина? Да пошли вы куда подальше!