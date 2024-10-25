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Две передачи Коваленко помогли «Колорадо» разгромить «Юту» в матче НХЛ

Две передачи Коваленко помогли «Колорадо» разгромить «Юту» в матче НХЛ

«Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Юте» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Комментарии
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ВБ
Владимир Бурцев
Как я счастлив за две передачи Коваленко- теперь и день стал светлее, а по существу, то нахрена мне эта хрень- для кого это счастье пишится. ТО про Овечкина радостные возгласы и ещё каких то беженцев защищать чужом спорте. Уехали, та и уехали- может для кого то захватывающая новость и может для В.В. Путина? Да пошли вы куда подальше!
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