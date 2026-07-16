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Кондиционеры рассорили каждый четвертый офис Владивостока

Кондиционеры рассорили каждый четвертый офис Владивостока

Кондиционеры стали причиной споров в офисах Владивостока. По данным опроса сервиса SuperJob, каждый четвертый офисный сотрудник города признался, что в коллективе возникают конфликты из-за температуры в помещении, сообщает PRIMPRESS.

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