Кондиционеры рассорили каждый четвертый офис Владивостока

Кондиционеры стали причиной споров в офисах Владивостока. По данным опроса сервиса SuperJob, каждый четвертый офисный сотрудник города признался, что в коллективе возникают конфликты из-за температуры в помещении, сообщает PRIMPRESS.
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