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Минздрав: в 2021 году заболеваемость ВИЧ снизилась на два процента

Минздрав: в 2021 году заболеваемость ВИЧ снизилась на два процента

Пресс-служба Министерства здравоохранения РФ сообщает, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снижается: в 2021 году она уменьшится на 2% по сравнению с 2020 годом.

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